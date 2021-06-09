‘Müsilajın Ege kıyılarına gelmesi çok uzak ihtimal’

MARMARA Denizi'nde başlayan müsilaj (deniz salyası) sorunu nedeniyle seferberlik ilan edilirken, Balıkesir'de de temizlik çalışmaları başladı. Bandırma'daki deniz temizliğine Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Vali Hasan Şıldak da katıldı. Yılmaz ile Şıldak Ege'de bir sıkıntı görülmediğini belirtirken, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Sunlu'dan da rahatlatan açıklama geldi. Sunlu, "Müsilajın boğazı geçerek Ege Denizi'ni kaplamasını beklemiyoruz. İzmir Körfezi'ndeki arıtım sisteminin sonuçları bizi Marmara Denizi için de umutlandırıyor" dedi.

■ SUAT SALGIN