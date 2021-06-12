Edinilen bilgiye göre Dursunbey'e bağlı kırsal Şabanlar mahallesinde Alime Özer (54) kendilerine ait tarlada çalıştıktan sonra öğle yemeği için mola verdi. Bir ağaç kenarında yemeğini yiyen Alime Özer'in üzerine bu esnada yıldırım düştü. Ağır yaralanan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Balıkesir'de bir kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.