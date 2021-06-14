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Balıkesir'de Mayıs ayında bin 494 konut satıldı

Balıkesir’de TÜİK verilerine göre 2021 Mayıs ayında bin 494 konut satıldı. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 7 konut ile , 11 konut ile ve 26 konut ile oldu.

Balıkesir'de Mayıs ayında bin 494 konut satıldı
İHA

14.06.2021, 16:41

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 artarak 59 bin 166 oldu. Konut satışlarında İstanbul 11 bin 356 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 5 bin 653 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 3 bin 298 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Ardahan, 11 konut ile Hakkari ve 26 konut ile Bayburt oldu.

TÜİK' den yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir'de Mayıs ayında konut satışları 2021 Nisan ayına göre azalarak bin 494 konut satılırken, Çanakkale'de de Nisan ayına göre azalış göstererek 437 konut satıldı.

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