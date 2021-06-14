BALIKESİR'İN Dursunbey ilçesinde tarlada çalışırken sağanak nedeniyle ağacın altında sığınan Halime Özer (54), yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Kırsal Şabanlar Mahallesi'nde tarlaya çalışmaya giden Özer'den haber alamayan yakınları, tarlaya gittiklerinde talihsiz kadını yerde hareketsiz yatarken gördü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
SUAT SALGIN
Yagmurda sıgındıgı agaç mezarı oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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