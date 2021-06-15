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Haberler Balıkesir Göçmen kovalarken sularımıza girdiler

Göçmen kovalarken sularımıza girdiler

açıklarında sularını ihlal eden Yunan sahil güvenlik botu, tarafından çıkarıldı.

Göçmen kovalarken sularımıza girdiler

15.6.2021

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde görevli Türk Sahil Güvenlik botu, önceki gece saatlerinde Yunan sahil güvenlik botunun Türk kara sularını ihlal ederek bir grup düzensiz göçmeni geri ittiğini belirledi. Tespiti yapan görevliler hemen botla bu noktaya hareket etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca bölgeye bir bot daha gönderildi. Yunan sahil güvenlik botu, bölgeyi terk etmesi yönünde yapılan telsiz çağrılarına karşılık vermedi. Türk Sahil Güvenlik botu üzerine sürülerek, Yunan sahil güvenlik botu Türk kara sularından çıkarıldı. Yapılan manevralar esnasında iki bot arasında sürtme yaşandı. Geri itilen 8 düzensiz göçmen ise Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılarak Ayvalık'a getirildi.

SUAT SALGIN

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