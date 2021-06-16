Erdek'te lodos; tekne ve sürat motoru karaya oturdu

Erdek'te sabah saatlerinden itibaren sağanak ve lodos etkili oldu. Lodos nedeniyle kıyıdan yaklaşık 20 metre açıkta bağlı, 'Muya' isimli, 8 metre uzunluğundaki yelkenli tekne ve 'Mustafa Naz 1' isimli sürat motorunun halatı koptu.

Dalgaların etkisiyle sürüklenen tekne ve sürat motoru, karaya otururken, vinçle çıkarılması için çalışma başlatıldı.

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