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Haberler Balıkesir Erdek'te lodos; tekne ve sürat motoru karaya oturdu

'te lodos; tekne ve sürat motoru karaya oturdu

’in ilçesinde lodos etkili olurken, sürüklenen yelkenli tekne ve sürat motoru karaya oturdu. Dalgaların etkisiyle sürüklenen tekne ve sürat motorunun vinçle çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Erdek'te lodos; tekne ve sürat motoru karaya oturdu
DHA

16.06.2021, 15:49

Erdek'te sabah saatlerinden itibaren sağanak ve lodos etkili oldu. Lodos nedeniyle kıyıdan yaklaşık 20 metre açıkta bağlı, 'Muya' isimli, 8 metre uzunluğundaki yelkenli tekne ve 'Mustafa Naz 1' isimli sürat motorunun halatı koptu.

Dalgaların etkisiyle sürüklenen tekne ve sürat motoru, karaya otururken, vinçle çıkarılması için çalışma başlatıldı.

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