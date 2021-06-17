Katil evlat cinayeti anlattı

Uyuşturucu krizine girdiği için ailesinden para istediğini ancak alamayınca çıldırdığını söyleyen Diplen, "Annem ve babam yatmışlardı. Yatak odasına girdim, ilk olarak uyumakta olan babamın boğazını kestim. Annem ise balkona kaçtı. Çığlık atıyordu. Önce bıçağı sırtına sapladım, sonra da boğazını kestim" dedi.

İLK CİNAYETİ 17 YAŞINDA

KATİL evlat, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, 35 ayrı suçtan kaydı bulunan Mert Diplen'in açık cezaevlerinde kalanlara pandemi nedeniyle verilen izinle çıktığı, 3 yıl önce de 17 yaşındayken tartıştığı arkadaşı Kadir Akgün'ü (16) öldürdüğü ortaya çıktı.

Dehşetin yaşandığı mahallenin muhtarı Ramazan Çimen, oğulları tarafından katledilen Şenol ve Sevgi Diplen çiftinin çok iyi insanlar olduğunu belirterek, "Sabah erken saatlerde uyuşturucu kullandığı için kahvehanenin önünde bağırıyormuş. Gecede anne ve babasını katletmiş. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ