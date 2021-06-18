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Haberler Balıkesir Balıkesir bu yaz turizm sezonundan çok umutlu

Balıkesir bu yaz turizm sezonundan çok umutlu

Balıkesir bu yaz turizm sezonundan çok umutlu

18.6.2021

BALIKESİR Turizm Sezonu Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Hasan Şıldak başkanlığında sektör temsilcilerinin katılımıyla Edremit ilçesindeki 5 yıldızlı bir termal otelde gerçekleştirildi. Toplantıda, Balıkesir'de turizm sezonu hazırlıkları ve alınacak önlemler konuşuldu. Vali Şıldak, Balıkesir'in turizm işletme belgeli yatak sayısında dördüncü sırada olduğunu söyledi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Balıkesir'in 290 kilometre sahili ve 36 mavi bayraklı kaplıcaları olan çok güzel bir şehir olduğunu vurguladı.

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