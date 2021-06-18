Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çıplak Ada açıklarında Türk kara sularındaki bir botun, Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru ilerlediği bilgisini aldı.
Bölgeye hareket eden ekipler, bottaki 9 kişiyi karaya çıkardı.
Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 9 kişiden 7'sinin silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından kayıtlarının bulunduğu, bazıları hakkında hukuki süreçlerin devam ettiği belirlendi. Yakalananlardan 5'inin polislikten ihraç edildiği öğrenildi.
Kaçışı organize ettiği ileri sürülen 2 kişinin ise "göçmen kaçakçılığı" suçundan kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 FETÖ üyesi tutuklandı
Botla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ üyesi yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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