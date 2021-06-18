Haberler Balıkesir Botla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ üyesi yakalandı

Botla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ üyesi yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalıştığı ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddia edilen 7 kişi ile 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.