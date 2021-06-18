Katil evlat, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı

BALIKESİR'DE uyuşturucu parası için anne ve babasını katleden Mert Diplen'in (20) poliste verdiği ifade kan dondurdu. Cani evlat babası Şenol Diplen'in (47) uyurken boğazını kestiğini, canını kurtarmak için balkona kaçan annesi Sevgi Diplen'i (46) ise önce sırtından bıçaklayıp sonra da boğazını keserek öldürdüğünü itiraf etti.

ARKADAŞINI DA KATLETMİŞ

35 ayrı suçtan kaydı da bulunan Mert Diplen'in salgın nedeniyle verilen izinle çıktığı, ayrıca 3 yıl önce de arkadaşı Kadir Akgün´ü (16) öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayet sonrası tutuklanan Diplen'in yaşının küçük olması ile iyi hal ve tahrik indirimlerinin uygulanması nedeniyle 2 yıl sonra cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi. Mert Diplen tutuklanırken, canice öldürülen Sevgi ve Şenol Diplen, Bostancı köyünde toprağa verildi.

İHSAN KARATAŞ