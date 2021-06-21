Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Gökçeyazı Mahallesi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD ve Kandilli Rasathaneleri'nden yapılan açıklamada, depremin büyüklüğünün 3,5 olarak belirtildi. Deprem sonrasında herhangi bir olumsuzlukla ilgili açıklama yapılmadı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 21, 2021
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Ivrindi (Balikesir)
Tarih-Saat : 21.06.2021, 15:36:53 TSİ
Enlem : 39.5940 N
Boylam : 27.6246 E
Derinlik : 13.62 km
Detay : https://t.co/l5eBKmudv4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Balıkesir’de deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.