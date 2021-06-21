Balıkesir’de deprem

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Gökçeyazı Mahallesi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD ve Kandilli Rasathaneleri'nden yapılan açıklamada, depremin büyüklüğünün 3,5 olarak belirtildi. Deprem sonrasında herhangi bir olumsuzlukla ilgili açıklama yapılmadı.