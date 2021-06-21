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’de deprem

Son dakika haberi...’in İvrindi ilçesine bağlı Gökçeyazı Mahallesi’nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir’de deprem

21.06.2021, 16:59 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021, 17:08

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Gökçeyazı Mahallesi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD ve Kandilli Rasathaneleri'nden yapılan açıklamada, depremin büyüklüğünün 3,5 olarak belirtildi. Deprem sonrasında herhangi bir olumsuzlukla ilgili açıklama yapılmadı.

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