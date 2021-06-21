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Haberler Balıkesir Balıkesir’de jandarma ‘yol öfkesi’ kontrollerini sıklaştırıldı

’de jandarma ‘yol öfkesi’ kontrollerini sıklaştırıldı

’de jandarma ekipleri, 'yol öfkesi' kontrollerini sıklaştırdı.

Balıkesir’de jandarma ‘yol öfkesi’ kontrollerini sıklaştırıldı
İHA

21.06.2021, 18:41 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021, 18:41

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri sorumluluk alanı merkez ve ilçelerindeki yollarda yakın takip, drift, birbiri ardına şerit değiştirme, öndeki aracı hatalı solama, sürekli kornoya basma gibi araç kullanan agresif sürücüleri denetledi.

"Agresif Sürücü Davranışlarının Denetimi" kapsamında trafiğin yoğun olduğu saatlerde yapılan kontrollerde bin 633 aracın kontrol edildiği öğrenildi.

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