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Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Bugün Balıkesir'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının ardından bir başka kaza da Balıkesir-İzmir karayolunda meydana geldi. 3 Kişinin öldüğü kazanın ardından yaşanan kazada da 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.