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Haberler Balıkesir Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Bugün 'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının ardından bir başka da Balıkesir- karayolunda meydana geldi. 3 Kişinin öldüğü kazanın ardından yaşanan kazada da 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
İHA

22.06.2021, 19:24

Edinilen bilgiye göre Balıkesir-İzmir karayolu Akçaköy Mahallesi mevkiinde 34 HH 9650 plakalı araç sürücü M.Salih Güç, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek köprü bariyerlerine çarptı.

Balıkesir'de zincirleme trafik kazası! 3 kişi hayatını kaybetti

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta sürücü M.Salih Güç (61) olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Artık (44), Sebahat Artık (48) ve Hamza Artık (7) ise yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, Jandarma ekipleri ise kaza yerinde güvenlik önlemi alarak, incelemelerde bulundu.

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