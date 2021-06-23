"Bu zalimi salmayın"

Edremit'de yaşayan Zeliha Atlar, geçen yıl Mart ayında sosyal medyadan kendisine mesaj atan Serdal Gülser ile tanıştı. Arkadaş olan Atlar ve Gülser, bir süre sonra ilişki yaşamaya başladı. Yaklaşık 2 ay sonra Gülser'in evli ve 4 çocuk babası olduğunu öğrenen Zeliha Atlar, bu nedenle ayrılmak istediğini söyledi. Serdal Gülser ise Atlar'ı ölümle tehdit edip, silahla evini bastı. Tehditler nedeniyle ilişkiyi sürdürmek zorunda kalan Atlar, silahlı tehditler nedeniyle polis merkezine gidip Gülser'den şikayetçi oldu. Serdal Gülser, hakkında uzaklaştırma kararı verilmesine rağmen Atlar'ı rahatsız ve tehdit etmeye devam etti. Uzaklaştırma kararını ihlal etmesine rağmen Gülser hakkında işlem yapılmadı.

'ÖLMEK İSTEMİYORUM'

Bu gelişmelerin ardından Serdal Gülser, Atlar'ı arayarak konuşmak istediğini söyledi. Atlar görüşmeyi kabul etti ve Gülser'e ait araca bindi. Gülser, Atlar'ı dağlık alana götürerek Atlar'a, "Seni buraya öldürmeye getirdim. Burada seni gömeceğim" dedi. Atlar ise Gülser'in ayaklarına kapanarak, "Ölmek istemiyorum" diyerek ağladı. Gülser kendisinden ayrılmazsa öldürmeyeceğini söyleyince Atlar, ayrılamadı. Tehditlerle ilişkiye devam eden Atlar, 10 Ekim'de arkadaşının evinde Serdal Gülser'den ölüm tehditleri ve küfür içeren mesajlar gelmeye başladı. Gülser, kendisiyle görüşmezse arkadaşının evine gelerek herkese zarar vereceğini söyledi. Bunun üzerine Atlar, Gülser ile görüşmeyi kabul etti. Zeliha Altar'ı zorla evden çıkarıp otomobile bindiren Gülser, hızla uzaklaştı.

'TÜFEKLERİ HAZIRLA'

Bu sırada araçta H.P.'yi arayan Serdal Gülser, "Silahları, tüfekleri hazırla geliyorum ben" dedi. Ardından M.P.'yi arayan Gülser, bu kişiye de fişekleri hazırlamasını, ardından H.P. ile Atlar'ın evinin önüne gelmesini söyledi. Evin önünde buluşan H.P., M.P., Gülser ve Atlar, birlikte eve çıktı. Burada H.P.'den silahı alan Gülser arkadaşlarına aşağı inmelerini söyledi. Gülser, "Ayrılmak mı istiyorsun, ölümün benim elinden olacak" dedi. Kadının başını tutup öne doğru bastıran Gülser, tabancayla ense bölgesinden bir el ateş etti.

TEHDİDE DEVAM

SERDAL Gülser ile mahkeme süreçlerinin hala devam ettiğini söyleyen Zeliha Atlar, "Bu süreçte hala ölüm tehdidi alıyorum. Şahıs cezaevi duvarlarına cep telefonu numaramı yazmış. Cezaevinden her çıkan insan beni arıyor ve şahsın beni öldürmek istediğini söylüyor. Cezaevinde bu işin kapanmadığını söyleyip, bana yapacağı işkenceleri anlatıyormuş. Ben çok korkuyorum ve öldürülmek istemiyorum" dedi.

KURŞUN KOLTUĞU DELDİ

ATEŞ edildiği sırada dizlerini kendisine çeken Zeliha Atlar'ın ensesinden giren kurşun, boynundan çıktı. Koltuğu da delip geçen kurşun, parkeye saplandı. Bu sırada panik yapan Serdal Gülser kaçmaya çalışırken, apartmanın merdivenlerinde Zeliha Atlar'ın annesi F.S. ile karşılaştı. Gülser burada anneye de ateş etti ancak isabet ettiremeyince ikili arasında arbede yaşandı. Zeliha Atlar yapılan tedaviyle sağlığına kavuştu, Serdal Gülser ise tutuklandı.

SUAT SALGIN