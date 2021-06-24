  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Balıkesir'de huzur operasyonunda 29 gözaltı

'de huzur operasyonunda 29 gözaltı

'de asayiş ve narkotik polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı. Narkotik Büro ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonlarında da 12 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de huzur operasyonunda 29 gözaltı

24.06.2021, 12:26

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla kent merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen ve Kepsut ilçelerinde 23 Haziran'da yapılan çalışmalarda 17 aranan şahıs yakalanırken, adli makamlara sev edilen 5 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 2 adet fişek, 2 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 51 adet fişek, 1 adet kurusıkıdan bozma menşei belirsiz ruhsatsız uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik yine aynı tarihte yapılan 10 ayrı çalışmada da kent merkezi, Ayvalık, Bandırma, Edremit ve Gönen ilçelerinde 12 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 1'i adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınırken, 11 şahıs adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 6,09 gram metamfetamin, 7,43 gram bonzai, 20 adet sentetik ecza hap ve 14 adet ecstasy hap ele geçirildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir'de huzur operasyonunda 29 gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.