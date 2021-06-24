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Haberler Balıkesir Botla kaçmaya çalışan FETÖ’cüler tutuklandı

Botla kaçmaya çalışan FETÖ’cüler tutuklandı

Botla kaçmaya çalışan FETÖ’cüler tutuklandı

24.6.2021

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinden botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalıştığı ve Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu iddia edilen 6 kişi ile 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Çıplak Ada açıklarında Türk kara sularındaki bir botta yakalanan 7 örgüt üyesi ve 3 göçmen kaçakçısının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı ile 2 göçmen kaçakçısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1 zanlı ile 1 göçmen kaçakçısı da adli kontrol şartıyla salıverildi.

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