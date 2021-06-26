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Haberler Balıkesir Balıkesir için sağanak ve fırtına uyarısı

için sağanak ve fırtına uyarısı

'in batısında yerel olarak gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Balıkesir için sağanak ve fırtına uyarısı
AA

26.06.2021, 14:19

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, bugün 14.00-15.30 saatlerinde Balıkesir'in batısında (Edremit, Havran, Balya, Burhaniye, İvrindi) yerel olarak gök gürültülü sağanak ve yağış anında fırtına tahmin ediliyor.



Çatı uçması, ağaç devrilmesi, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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