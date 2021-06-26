  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Sahilde sağanağa yakalanınca eşyalarını hızlıca toplayıp gittiler

Sahilde sağanağa yakalanınca eşyalarını hızlıca toplayıp gittiler

'in turistik ilçesi 'te, hava güneşliyken, denize girmek için sahile gelenler, aniden başlayan kuvvetli yağmur nedeniyle eşyalarını toplayıp, ayrıldı.

Sahilde sağanağa yakalanınca eşyalarını hızlıca toplayıp gittiler
DHA

26.06.2021, 17:02

Edremit'te sabah güneşli havayı fırsat bilenler, Altınoluk, Güre, Akçay ve Altınkum sahillerine akın etti. Sahilde denize girip, güneşlenenler, aniden kuvvetli yağmur başlayınca hazırlıksız yakalandı.

Hemen denizden çıkanlar, eşyalarını toplayıp, sahilden ayrılırken, saçak altlarına sığınmaya çalıştı. Balıkesir'de bazı ilçelere ise dolu yağdı.


Akçay esnafından Volkan Üstüner, "Hava günlük güneşlikti hatta bunaltıcı sıcak vardı. Birkaç dakika içinde kuvvetli yağmur başladı ve insanlar koşarak uzaklaşmaya başladı" dedi.

Balıkesir için sağanak ve fırtına uyarısı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sahilde sağanağa yakalanınca eşyalarını hızlıca toplayıp gittiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.