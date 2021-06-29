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Haberler Balıkesir Balıkesir merkezli 18 ilde FETÖ’ye darbe

merkezli 18 ilde FETÖ’ye darbe

Balıkesir merkezli 18 ilde FETÖ’ye darbe

29.6.2021

BALIKESİR Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde Balıkesir merkezli Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Bingöl, Burdur, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Zonguldak illerinde 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 14'ü muvazzaf askeri personel, 9'u ise kapatılan askeri okul öğrencisi toplam 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

SUAT SALGIN

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