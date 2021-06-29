Hayatla tek bağlantısı kopmadan kurtuldu

AYVALIK'TA yaşamını sürdüren 75 yaşındaki Sonsen Küçük'ün son zamanlarda dengesizlik, baş ağrısı, ellerde uyuşma ve uyuklama gibi şikayetleri vardı. Yapılan kontrollerinde beyni besleyen arkadaki 2 ve öndeki 1 şah damarının tamamen kapalı olduğu, öndeki tek damarda da anevrizma (baloncuk) meydana geldiği ortaya çıktı.

SAATLİ BOMBA GİBİ

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun'un kasıktan girerek gerçekleştirdiği endovasküler cerrahi ile kafatası açılmadan, baloncuğu stentle kapatılan ve damardaki daralma genişletilen Sonsen Küçük, yaşama yeniden bağlandı. Damardaki anevrizm ruz. Bu nedenle insanların dengesizlik, baş ağrısı, ellerde uyuşma ve karıncalanma gibi şikayetlere karşı duyarlı olması gerekiyor" diye konuştu.