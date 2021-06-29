Kayıp Alzheimer hastasının cansız bedenine ulaşıldı

BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde, yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan, Alzheimer hastası Salim Erdinç'in (85) cansız bedenine ulaşıldı. Erdinç'in bulunması için İzmir'den AKUT gönüllüsü 6 kişi, arama köpeği ile geldi. Ayrıca Balıkesir Valiliği tarafından AFAD ve UMKE ekibi de bölgeye sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan aramada Salim Erdinç'in cansız bedenine ulaşıldı.
■ SUAT SALGIN
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