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Haberler Balıkesir Kayıp Alzheimer hastasının cansız bedenine ulaşıldı

Kayıp Alzheimer hastasının cansız bedenine ulaşıldı

Kayıp Alzheimer hastasının cansız bedenine ulaşıldı

29.6.2021

BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde, yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan, Alzheimer hastası Salim Erdinç'in (85) cansız bedenine ulaşıldı. Erdinç'in bulunması için İzmir'den AKUT gönüllüsü 6 kişi, arama köpeği ile geldi. Ayrıca Balıkesir Valiliği tarafından AFAD ve UMKE ekibi de bölgeye sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan aramada Salim Erdinç'in cansız bedenine ulaşıldı.

■ SUAT SALGIN

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