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Haberler Balıkesir Balıkesir Edremit'te kurulan cankurtaranlar zamanla yarıştı

Edremit'te kurulan cankurtaranlar zamanla yarıştı

Büyükşehir Belediyesi tarafından İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan ekibi, zamanla mücadele ederek bir vatandaşı hayata döndürdü.

Balıkesir Edremit'te kurulan cankurtaranlar zamanla yarıştı
İHA

30.06.2021, 19:01 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021, 19:01

Edinilen bilgiye göre, olay Edremit'te bağlı Altınoluk Mahallesi Antandros mevkiinde meydana geldi. Denize giren 76 yaşındaki Mehmet Ç. bir anda fenalaşarak boğulma tehlikesi yaşadı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı dışında gerçekleşen olaya ivedilikle müdahale eden cankurtaran ekipleri, vatandaşın nefes ve nabız kontrolünü gerçekleştirmesinin ardından suni teneffüs ve kalp masajı yaparak nefes ve nabzını normale döndürdü. Mehmet Ç., olay yerine çağırılan ambulans ile hastaneye sevk edildi. Vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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