  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Balıkesir'de huzur operasyonu!

'de huzur operasyonu!

'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonları kapsamında 22 aranan şahsı yakaladı. Narkotik polisleri de 29 uyuşturucu şüphelisini gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 8 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de huzur operasyonu!
İHA

05.07.2021, 13:15

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla il merkezi, Bandırma Edremit ve Savaştepe ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 4 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 13 adet fişek, 7 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 33 adet kartuş ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 03.07.2021 tarihinde il merkezi, Ayvalık, Edremit, Bandırma ve Kepsut ilçelerinde yapılan 17 ayrı çalışmada, 29 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 4 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 25 ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 330 adet sentetik ecza hap, 390,46 gram metamfetamin, 2,54 gram esrar 18,78 gram sentetik kannabinoid, 1 adet uyuşturucu madde satışında kullanılan dijital hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeğe ait 11 adet kartuş, 450 TL uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen para ve 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Balıkesir Edremit'te kurulan cankurtaranlar zamanla yarıştı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir'de huzur operasyonu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.