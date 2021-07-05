Balıkesir'de sahillerde gerçekleştirilen temizlik ve rehabilite çalışmaları sayesinde dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden Mavi Bayrak sayısı, 31'den 36'ya çıktı. 1 Temmuz'da başlayan kademeli normalleşmenin 3'üncü aşamasına geçilmesiyle birlikte Balıkesir sahilleri, misafirlerini ağırlamayı bekliyor.
■ SUAT SALGIN
Balıkesir’in Mavi Bayrak sayısı 36 oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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