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Haberler Balıkesir Balıkesir’in Mavi Bayrak sayısı 36 oldu

’in sayısı 36 oldu

Balıkesir’in Mavi Bayrak sayısı 36 oldu

5.7.2021

Balıkesir'de sahillerde gerçekleştirilen temizlik ve rehabilite çalışmaları sayesinde dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden Mavi Bayrak sayısı, 31'den 36'ya çıktı. 1 Temmuz'da başlayan kademeli normalleşmenin 3'üncü aşamasına geçilmesiyle birlikte Balıkesir sahilleri, misafirlerini ağırlamayı bekliyor.

■ SUAT SALGIN

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