Direksiyon başında kalp krizinden öldü

AK Parti eski Balıkesir Manyas ilçe başkanı Fikret Altun (75) aracında seyir halindeyken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Fikret Altun, özel otomobiliyle Manyas yönünden kırsal Kızık Mahallesine giderken, Kızık Mahallesine 1,5 km. kala kalp krizi geçirdi. Aracın kontrolünü kaybeden Altun'a, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Tüm çabalara rağmen Altun kurtarılamadı. Merhum Altun'un cenazesi Manyas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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