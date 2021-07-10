Tır’ın altına girdi 1 ölü, 1 yaralı

BALIKESİR'İN Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken aynı araçta bulunan bir kişi de hafif yaralı olarak kurtarıldı. Kaza, Bandırma-Çanakkale Yolu Bandırma istikameti Merinos Çiftliği mevkiinde meydana geldi. 10 E 7005 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan 17 SG 208 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

KAZA sonucunda 10 E 7005 plakalı araç sürücüsü Ali Haydar K. hafif yaralanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan Pakize K. hayatını kaybetti. Kazaya Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yanı sıra sağlık ve polis ekipleri müdahale ederken, hayatını kaybeden Pakize K'nin cansız bedeni sıkıştığı yerden kurtarılarak cenaze ekiplerine teslim edildi.