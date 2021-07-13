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Haberler Balıkesir Kanlı düğün

Kanlı düğün

Kanlı düğün

13.7.2021

BALIKESİR'İN Altıeylül ilçesinde, iddiaya göre alkollü olan Selim Avcı, husumetli olduğu kişilerin sokakta düzenlediği sünnet düğününü bastı. Selim Avcı'nın etrafa rastgele ateş açması sonucu K.D (3), E.G (31), A.G, N.D, U.G, Y.T, P.D, Ş.G, D.D. ve N.D. vurularak yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan durumu ağır olan K.D. ve E.G, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 8 yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Ekiplerin yaptığı incelemede olay yerinde 1 tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi. Olayın şüphelisi Selim Avcı gözaltına alındı.

■ SUAT SALGIN

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