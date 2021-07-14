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Haberler Balıkesir Balıkesir'de korku dolu anlar! Tur teknesi alev aldı

'de korku dolu anlar! Tur teknesi alev aldı

'in ilçesine tatil mevkisinde bir tur teknesi alev alarak yandı. Yangının demirlemiş olan teknede çıktığı ve içinde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Balıkesir'de korku dolu anlar! Tur teknesi alev aldı
İHA

14.07.2021, 09:17 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021, 09:19

Balıkesir'in gözde turizm merkezi Edremit ilçesine Altınoluk tatil mevkisinde bir tur teknesi alev alarak yandı. Sabah yürüyüşe çıkan tatilciler, yanan tur teknesini izledi. Altınoluk'ta kıyıya yakın noktada demirlemiş olan tur teknesi henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alev alarak yandı.

Yangının demirlemiş olan teknede çıktığı ve içinde kimsenin olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının çıkış nedeni ise daha sonra tespit edilecek.

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