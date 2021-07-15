  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Ekmek teknesi alev alev yandı

Ekmek teknesi alev alev yandı

35 metre uzunluğundaki tekne, yangının ardından kullanılamaz hale geldi.

Ekmek teknesi alev alev yandı

15.7.2021

BALIKESİR Altınoluk'ta iskeleye bağlı olan, 35 metre uzunluğundaki 'Ergün Ağa' isimli tur teknesinde, dün sabah saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik panosundan kaynaklandığı sanılan yangında alevler, kısa sürede büyüdü ve teknenin yer yerini sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tekne, kullanılamaz hale geldi. Tur teknesinin kaptanı, "Ben ve diğer personel teknede yatıyorduk. Bizim personel fark etmiş. Hemen tekneden çıktık. Bu sırada yangın büyüdü. Elektrik panosundan çıktığını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

■ SUAT SALGIN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ekmek teknesi alev alev yandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.