Ekmek teknesi alev alev yandı

BALIKESİR Altınoluk'ta iskeleye bağlı olan, 35 metre uzunluğundaki 'Ergün Ağa' isimli tur teknesinde, dün sabah saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik panosundan kaynaklandığı sanılan yangında alevler, kısa sürede büyüdü ve teknenin yer yerini sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tekne, kullanılamaz hale geldi. Tur teknesinin kaptanı, "Ben ve diğer personel teknede yatıyorduk. Bizim personel fark etmiş. Hemen tekneden çıktık. Bu sırada yangın büyüdü. Elektrik panosundan çıktığını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

■ SUAT SALGIN