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Haberler Balıkesir Sokak ortasında eşini bıçakla yaraladı!

Sokak ortasında eşini bıçakla yaraladı!

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir kişi sokak ortasında, dini nikahlı eşini bıçakladı. 18 yaşındaki S.Y. birlikte yaşadığı 16 yaşındaki M.A'yı yüzünden ve boynundan yaraladı. Dehşeti yaşayan genç kadın boynunda bıçakla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Sokak ortasında eşini bıçakla yaraladı!
İHA

15.07.2021, 22:31 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021, 22:31

Edinilen bilgiye göre olay, Gazicelal Mahallesi Maşat Caddesi'nde meydana geldi. S.Y. (18) isimli kişi, sokak ortasında dini nikahlı yaşadığı M.A.'yı (16) yüzünden ve boynundan bıçakladı.

Hastaneye boynundaki bıçakla kaldırılan kadın, Edremit Devlet Hastanesindeki yapılan müdahalenin ardından Balıkesir Şehir Hastanesi'ndeki Kalp Damar Cerrahi bölümüne sevk edildi. Olay yerinden kaçan kişi ise çalışmalar neticesinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



KADIKÖY'DE İSE ENİŞTE, KAYINÇOSU TARAFINDAN BIÇAKLANDI
Öte yandan ilçeye bağlı Kadıköy Mahallesi Şeyh Muhittin Yapı Kooperatifi'nde meydana gelen diğer bir olayda ise eşini dövdüğü iddia edilen enişte, kayınçosu tarafından sokak ortasında bıçaklandığı ileri sürüldü. Olayın meydana geldiği yerdeki bir aracın lastik jantları ise kana bulandı. Olayla ilgili ise tahkikatının sürdüğü öğrenildi.

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