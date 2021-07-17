17 yaşındaki koca 16’lık eşini öldürdü

BALIKESİR'DE bir süre önce ailelerinin rızasıyla evlenen 17 yaşındaki koca, 16 yaşındaki karısını öldürdü. Edremit ilçesi Gazicelal Mahallesi, Maşat Caddesi üzerindeki bir evde ikamet eden 17 yaşındaki Seymen Y. ile eşi 16 yaşındaki Mihriban Avcı arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile Seymen Y. Mihriban Avcı'yı defalarca bıçakladı. Genç kız kanlar içinde kendisini evin bahçesine atarak yere yığıldı. Ağır yaralı olarak Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mihriban Avcı kurtarılamadı.

Bir akrabasının evinde yakalanan Seymen Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

■ SUAT SALGIN