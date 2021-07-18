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Haberler Balıkesir Balıkesir’de mavi sevinç

Balıkesir’de mavi sevinç

Balıkesir’de mavi sevinç

18.7.2021

KURBAN Bayramı'na saatler kala Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Balıkesirlilere müjde verdi. Nüfusun yüzde 75'i aşılanan Balıkesir'in korona virüs risk haritasında mavi kategoriye geçtiğini açıklayan Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir bayramı bayram gibi kutlamayı hak etti. Balıkesir, artık mavi kategoride. Bayramdan önce en az 1 doz aşımızı olarak mücadelede yerimizi alacağız" dedi. SEVİNÇLE KARŞILANDI
Nüfusa oranla aşılama oranı yüksek olan illeri ifade eden ve aralarında Kırklareli, Edirne, Çanakkale ile Muğla'nın olduğu mavi kategoriye katılan Balıkesir'de, Bakan Koca'nın müjdesi sevinçle karşılandı.

■ SUAT SALGIN

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