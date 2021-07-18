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Haberler Balıkesir Sivil toplumda 25 yıldır güç birliği

Sivil toplumda 25 yıldır güç birliği

18.7.2021

1996 yılında Tülay Aktaş'ın vefatı üzerine bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ile yola çıkan Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği (TAGKGB), 25 yıldır büyüyerek çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık, engelli, kadın, çocuk, eğitim, çevre gibi alanlarda toplumsal sorunların çözümünde aktif rol alan TAGKGB'nin Dönem Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu, "Amacımız sadece İzmir'den değil, Türkiye'nin farklı illerinden sivil toplum kuruluşlarını platformumuz içerisine alarak daha güçlü olmak" dedi.
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