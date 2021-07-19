Cunda Adası bayramı tam dolulukla karşılıyor

Yerli ve yabancı turistlerin gelişiyle son yılların en yoğun günlerini geçiren restoran ve kafeleriyle ünlü adadaki otel ve pansiyonların doluluk oranı en yüksek seviyeye ulaştı.

Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular Derneği Başkanı İbrahim Çolak, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede normalleşme süreciyle ilçenin tatilcileri ağırlamaya başladığını söyledi.

Bayram tatili için ziyaretçilerin adeta adaya akın ettiğini vurgulayan Çolak şöyle konuştu:

"Şu anda Ayvalık ve Cunda Adası'nda doluluk yüzde 100'e ulaşmış durumda. Bu doluluk sadece otel ve pansiyonlarda değil, restoranlarda da aynı durumda. Çünkü otellerdeki doluluk restoranlarla paralel seyrediyor. Kurban Bayramı ile başlayan turizm sezonu, son 5 yılın en kalabalık sezonu olacaktır. Şu anda bile çok çok iyi durumdayız. Bu yoğunluk eylül ayına kadar aynı hızla sürer."

Ayvalık'ın İstanbul'a yakınlığı ve İstanbul-İzmir Otoyolu'nun da hizmete girmesiyle turizm pastasından daha çok pay aldığına dikkati çeken Çolak, 1915 Çanakkale Köprüsü de açılınca ilçeye daha fazla tatilcinin geleceğini düşündüklerini belirtti.

İŞLETMECİLER MEMNUN

Cunda'da restoran işleten Volkan Bekit ise işletmede Kovid-19 tedbirlerine uygun şekilde hizmet verdiklerini aktardı.

Tatil sürecindeki yoğunluğa değinen Bekit, "Adada yoğunluk geçtiğimiz cuma gününden itibaren başladı. Ayvalık'ın İstanbul'a ve Koca Seyit Havalimanı'na yakın olmasının bu yoğunluğa neden olduğunu düşünüyorum." dedi.

İşletme şefi Savaş İrlan da tatilcilerin Cunda'yı tarihi ve doğal güzellikleri görebilmek için tercih ettiğini anlattı.

İstanbul'dan gelen tatilcilerden Mustafa Demir, Kovid-19 sürecinde uygulanan kısıtlamaların ardından adanın ortamının kendilerine çok iyi geldiğini dile getirdi.

Eda Demir ise buraya ilk kez geldiğini belirterek, "Cunda'yı İstanbul'a da yakın mesafede olması nedeniyle tercih ettik. İyi ki de bu tercihi yapmışız." diye konuştu.