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Haberler Balıkesir Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

21.07.2021, 08:38

Bandırma-Erdek kara yolunda sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen otomobille karşı yönden gelen otomobil çarpıştı.

Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.

Araçlarda sıkışan iki kişi 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince kurtarılarak diğer yaralılarla Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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