Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Bandırma-Erdek kara yolunda sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen otomobille karşı yönden gelen otomobil çarpıştı.

Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.

Araçlarda sıkışan iki kişi 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince kurtarılarak diğer yaralılarla Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.