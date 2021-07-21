Bandırma-Erdek kara yolunda sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen otomobille karşı yönden gelen otomobil çarpıştı.
Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.
Araçlarda sıkışan iki kişi 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince kurtarılarak diğer yaralılarla Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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