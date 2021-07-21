Boşanmak istediği kocası boğazını keserek öldürdü

Balıkesir'de Cüneyt K. (39), boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı Kader K'yi (46) bıçakla boğazını keserek öldürdü. Olay, önceki gece saatlerinde, Bandırma'nın Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Kader K, 1 yıl önce evlendiği Cüneyt K'den 5 ay önce boşanmak istedi. Kader K, bu süreçte ayrı evde yaşamaya başladı.



KONUŞMAYA BIÇAKLA GİTTİ

CÜNEYT K, barışmak istediği Kader K. ile konuşmak için evine gitti. Cüneyt K. ile barışma teklifini kabul etmeyen Kader K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Cüneyt K, yanında getirdiği bıçakla Kader K'nin boğazını kesti. Kader K, kanlar içinde yere yığılırken, Cüneyt K. ise polisi arayıp, kendisini ihbar etti. Eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Kader K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis tarafından gözaltına alınan Cüneyt K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

■ SUAT SALGIN