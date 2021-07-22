Cunda Adası’na tatilci akını! Giriş yolu aşırı yoğunluk nedeniyle 4 saat kapatıldı

Bu bayram, iç turizmin adeta kalbinin attığı kent olarak öne çıkan Ayvalık, 70 bin olan gerçek nüfusunun 10-12 kat fazla misafiri ağırlıyor. Tarihi ve doğal güzelliklerinin dışında turizm çeşitliliği açısından, eşsiz su altı güzellikleri, rüzgar sporları, eşsiz damak tatlarından oluşan mutfağı, kültürel varlıklarıyla öne çıkan Ayvalık'ın başta Cunda Adası olmak üzere, 14 kilometre uzunluğundaki Sarımsaklı Plajları ve kent merkezinde bu yıl aşırı yoğunluktan ilçe esnafı ise memnun.

CUNDA ADASI-AYVALIK MERKEZ YOLU AŞIRI YOĞUNLUK NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILDI

Cunda Adası esnafından Cem Dede ise, her sene olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da Ayvalık'ın yoğun bir kalabalıkla geçtiğini belirterek, "Bu yoğunluktan en çok nasibini alan ise Cunda Adası oldu. Şu anda Cunda Adası'na giriş istikameti emniyet güçleri tarafından kapatılmış durumda. Pandemi süreci nedeniyle bayram öncesinde ekonomik anlamda korkularımız vardı. Ama bu endişeye mahal olmadığını gördük. Şu anda beklediğimizin üzerinde ciroları yakalamış durumdayız. Zaten sezonun ilk yarısı olan Haziran-Temmuz dönemini kaçırmıştık. İnşallah Ağustos-Eylül yani ikinci kısmını da aynı yoğunlukla yakalayabiliriz" dedi.





Öte yandan, Kurban Bayramı nedeniyle Ayvalık merkez ile Cunda Adası arasında ulaşımı sağlayan Gönül Yolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 saat süresince geçici süreyle kapatıldı. Ada'ya yönelik yoğun bir araç trafiğinin ardından Cunda'da araçların ilerleyemez hale geldiği için bu kararın alındığı öğrenildi.

Ayvalık’ın nüfusu Kurban Bayramı’nda 8-9 kat artacak