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Haberler Balıkesir Hortum sahili birbirine kattı

Hortum sahili birbirine kattı

Hortum sahili birbirine kattı

24.7.2021

BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde meydana gelen kısa süreli hortum, sahil şeridini birbirine kattı. Turistik Altınoluk Mahalesi Yağcılar mevkiinde akşam saatlerinde dakikalar içinde başlayan rüzgar, kısa sürede hortuma dönüştü. 2 dakika sahilde plaj bölgesinde etkili olan hortum şemsiyeleri ve şezlongları uçurdu. Yaşanan panik sırasında 3 kişi uçan cisimlerin çarpması sonucu hafif yaralandı. Yaralılara müdahale, bölgeye sevk edilen ambulanslarda yapıldı.

■ SUAT SALGIN

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