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Haberler Balıkesir Yangında 20 kuzu telef oldu

Yangında 20 kuzu telef oldu

Yangında 20 kuzu telef oldu

27.7.2021

BALIKESİR'İN Bandırma ilçesinde, küçükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında, 20 kuzu telef oldu, 2 bin balya yandı. Doğa Mahallesi'ndeki çiftlikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede balyaların da tutuşmasıyla alevler çiftliği sardı. Yangında 20 kuzu telef olurken, yaklaşık 2 bin balya ve bunların depolandığı alan zarar gördü. Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ve Aksakal müfreze ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

■ SUAT SALGIN

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