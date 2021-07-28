Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu; 29 gözaltı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve İvrindi İlçelerinde 26.07.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalanırken adli makamlara sevk 5 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tüfek, tüfeğe ait 4 adet kartuş, 2 adet ateşli silah ve bu silahlara ait 18 adet fişek ve 1 adet menşei belli olmayan ateşli silah ve bu silaha ait 4 adet fişek ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 26.07.2021 tarihinde Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bigadiç ve Edremit İlçelerinde yapılan 9 ayrı çalışmada 20 şüpheli şahıs yakalandı ve yakalanan 20 şahıs haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 141,47 gram bonzai, 24 adet ecstasy uyuşturucu hap, 15,94 gram esrar maddesi, 8,63 gram metamfetamin, 264 adet sentetik ecza hap ve 17 adet içime hazır tütünle karışık esrar maddesi ele geçirildi.