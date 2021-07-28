Manyas’ta trafik kazası: 2 yaralı

Manyas'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı. 10 TF 018 plakalı Otomobilde bulunan A.G.G ile G.G olay yerine gelen Manyas itfaiye amirliği ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildiler.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.