Kırmızı ışıkta geçen araç ortalığı birbirine kattı

BALIKESİR Bandırma Erdek Kavşağı'nda iddiaya göre kırmızı ışıktayken Erdek yoluna dönmek isteyen Mert Kaplan (26) yönetimindeki otomobil, Uğur Erdil'in (58) kullandığı tavuk gübresi yüklü TIR'la çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle beton bariyerleri aşan TIR, Bandırma Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği bahçesine girerek park halinde bulunan 3 aracın üzerine düştü. Kazada otomobil sürücüsü Mert Kaplan ile araçta bulunan Yasin İris (25), Büşra Aygörmüş (24), Kübra Aygörmüş (29) ve TIR sürücüsü Uğur Erdil yaralandı.
■ SUAT SALGIN
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