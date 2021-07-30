  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Kırmızı ışıkta geçen araç ortalığı birbirine kattı

Kırmızı ışıkta geçen araç ortalığı birbirine kattı

Işık ihlali yapan otomobille çarpışan TIR, Emniyet’in bahçesine uçtu.

Kırmızı ışıkta geçen araç ortalığı birbirine kattı

30.7.2021

BALIKESİR Bandırma Erdek Kavşağı'nda iddiaya göre kırmızı ışıktayken Erdek yoluna dönmek isteyen Mert Kaplan (26) yönetimindeki otomobil, Uğur Erdil'in (58) kullandığı tavuk gübresi yüklü TIR'la çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle beton bariyerleri aşan TIR, Bandırma Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği bahçesine girerek park halinde bulunan 3 aracın üzerine düştü. Kazada otomobil sürücüsü Mert Kaplan ile araçta bulunan Yasin İris (25), Büşra Aygörmüş (24), Kübra Aygörmüş (29) ve TIR sürücüsü Uğur Erdil yaralandı.

■ SUAT SALGIN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kırmızı ışıkta geçen araç ortalığı birbirine kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.