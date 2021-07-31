Emekli öğretmen boğulmaktan kurtarıldı

BALIKESİR Ayvalık Duba Plajı'nda serinlemek için denize giren emekli öğretmen Osman Gözüyaşlı, boğulmaya başlayınca bölgedeki cankurtaran ve vatandaşlar imdadına yetişti. Hastaneye kaldırılan Gözüyaşlı'nın yapılan müdahaleyle hayata tutunduğu öğrenildi.

■ SUAT SALGIN