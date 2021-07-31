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Haberler Balıkesir Emekli öğretmen boğulmaktan kurtarıldı

Emekli öğretmen boğulmaktan kurtarıldı

31.7.2021

BALIKESİR Ayvalık Duba Plajı'nda serinlemek için denize giren emekli öğretmen Osman Gözüyaşlı, boğulmaya başlayınca bölgedeki cankurtaran ve vatandaşlar imdadına yetişti. Hastaneye kaldırılan Gözüyaşlı'nın yapılan müdahaleyle hayata tutunduğu öğrenildi.

■ SUAT SALGIN

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