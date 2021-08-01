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Haberler Balıkesir Kübra organlarıyla beş kişiye şifa verdi

Kübra organlarıyla beş kişiye şifa verdi

Kübra organlarıyla beş kişiye şifa verdi

1.8.2021

BALIKESİR'DE TIR'la çarpışan otomobilde ağır yaralanan Kübra Aygörmüş'ün (29), tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti.

Geçen yıl organ bağışında bulunan Aygörmüş'ün alınan karaciğer, iki böbrek ve iki korneası, Bursa'da 5 hastaya nakledildi. Bandırma'da Erdek Kavşağı'nda çarşamba günü Mert Kaplan (26) yönetimindeki 06 D 5341 plakalı otomobil ile Uğur Erdil (58) yönetimindeki 11 AAB 206 plakalı tavuk gübresi yüklü TIR çarpıştı. Kazada yaralanan beş kişiden biri olan Kübra Aygörmüş, önceki akşam, kaldırıldığı hastanede can verdi.

Genç kadının karaciğer ve korneaları Bursa Uludağ Üniverisitesi Hastanesi'ne, böbrekleri ise Yüksek İhtisas Eğitim Hastanesi'ne gönderilerek, organ bekleyen 5 hastaya nakledildi.

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