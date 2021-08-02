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Susurluk'ta elektrik teline çarpan atmaca büyük yangına sebep oldu

Türkiye dört bir yanda meydana gelen yangınlarla mücadelesine tüm hızıyla devam ediyor. Balıkesir'de çıkan yangının sebebi ise herkesi şoke etti. Susurluk ilçesine bağlı Yahyaköy'de elektrik telline çarpan atmaca, 150 dönüm makilik ve çalılık alanın yanmasına sebep oldu.

İHA 02.08.2021, 11:39 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021, 11:40