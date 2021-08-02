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Haberler Balıkesir Susurluk'ta elektrik teline çarpan atmaca büyük yangına sebep oldu

Susurluk'ta elektrik teline çarpan atmaca büyük yangına sebep oldu

Türkiye dört bir yanda meydana gelen yangınlarla mücadelesine tüm hızıyla devam ediyor. Balıkesir'de çıkan yangının sebebi ise herkesi şoke etti. Susurluk ilçesine bağlı Yahyaköy'de elektrik telline çarpan atmaca, 150 dönüm makilik ve çalılık alanın yanmasına sebep oldu.

Susurluk'ta elektrik teline çarpan atmaca büyük yangına sebep oldu
İHA

02.08.2021, 11:39 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021, 11:40

Susurluk ilçesine bağlı Yahyaköy'de arazi yangınına itfaiye ve orman ekipleri ile köylü vatandaşlar müdahale etti. Yangın söndürüldü.



Çok sayıda itfaiye aracı, su nakil aracı, arözöz ile orman ve belediye ekibinin müdahale ettiği yangına telef olan atmacanın sebep olduğu ortaya çıktı.



Atmacanın elektrik akımına kapılarak yanması ve araziyi tutuşturması sonucu 150 dönüm makilik ve otlu alanın yandığı bildirildi

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