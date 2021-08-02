Susurluk ilçesine bağlı Yahyaköy'de arazi yangınına itfaiye ve orman ekipleri ile köylü vatandaşlar müdahale etti. Yangın söndürüldü.
Çok sayıda itfaiye aracı, su nakil aracı, arözöz ile orman ve belediye ekibinin müdahale ettiği yangına telef olan atmacanın sebep olduğu ortaya çıktı.
Atmacanın elektrik akımına kapılarak yanması ve araziyi tutuşturması sonucu 150 dönüm makilik ve otlu alanın yandığı bildirildi
Susurluk'ta elektrik teline çarpan atmaca büyük yangına sebep oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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