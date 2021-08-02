  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Zehir tacirlerine geçit yok! Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu

Zehir tacirlerine geçit yok! Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu

Uyuşturucu kaçakçılarına nefes aldırılmıyor. Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları Huzur operasyonları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 17 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı. Narkotik polisinin yaptığı operasyonlarda da 18 şüpheli kişi gözaltına alındı.

Zehir tacirlerine geçit yok! Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu
İHA

02.08.2021, 10:38

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi, Burhaniye, Edremit, Gönen ve Susurluk ilçelerinde 31.07.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 17 aranan şahıs yakalanmış ve 6 şahıs tutuklanmıştır.

Yapılan aramalarda; 12 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 79 adet fişek, 7 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 15 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 16 adet fişek ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 30.07.2021-01.08.2021 tarihleri arasında yapılan 17 ayrı çalışmada; Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Edremit ve Havran ilçelerinde 18 şüpheli şahıs yakalanırken, şahıslar haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 13,84 gram metamfetamin, 1,37 gram esrar, 78 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.




haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Zehir tacirlerine geçit yok! Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.