Ayvalık’ta jandarmadan atlı önlem

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; olası orman yangınlarının önüne geçebilmek için valilik öncülüğünde verilen kırmızı alarm kapsamında ilçedeki tüm birimler teyakkuza geçti. İl genelindeki tüm ormanlara giriş-çıkışlar yasaklanırken, denetimler gerçekleştiren kolluk güçlerine jandarma bünyesindeki atlı süvariler de tam destek veriyor. Tatilcilere kapatılan ormanlarla ağaçlık alanlarda görev yapan atlı süvariler, vatandaşların da takdirini kazandı.