Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; olası orman yangınlarının önüne geçebilmek için valilik öncülüğünde verilen kırmızı alarm kapsamında ilçedeki tüm birimler teyakkuza geçti. İl genelindeki tüm ormanlara giriş-çıkışlar yasaklanırken, denetimler gerçekleştiren kolluk güçlerine jandarma bünyesindeki atlı süvariler de tam destek veriyor. Tatilcilere kapatılan ormanlarla ağaçlık alanlarda görev yapan atlı süvariler, vatandaşların da takdirini kazandı.
Ayvalık’ta jandarmadan atlı önlem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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