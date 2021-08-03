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Haberler Balıkesir Ayvalık’ta jandarmadan atlı önlem

Ayvalık’ta jandarmadan atlı önlem

Ayvalık’ta jandarmadan atlı önlem

3.8.2021

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; olası orman yangınlarının önüne geçebilmek için valilik öncülüğünde verilen kırmızı alarm kapsamında ilçedeki tüm birimler teyakkuza geçti. İl genelindeki tüm ormanlara giriş-çıkışlar yasaklanırken, denetimler gerçekleştiren kolluk güçlerine jandarma bünyesindeki atlı süvariler de tam destek veriyor. Tatilcilere kapatılan ormanlarla ağaçlık alanlarda görev yapan atlı süvariler, vatandaşların da takdirini kazandı.

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