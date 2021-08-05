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Haberler Balıkesir Manyas Gölü ve Barajı'na 116 bin yavru sazan bırakıldı

Manyas Gölü ve Barajı'na 116 bin yavru sazan bırakıldı

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki Manyas Gölü ve Barajı'na, Antalya'daki Su Ürünleri Araştırma ve Eğitim Enstitüsü'nde üretilen 116 bin yavru sazan salındı.

Manyas Gölü ve Barajı'na 116 bin yavru sazan bırakıldı
DHA

05.08.2021, 18:11

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında, Antalya'daki Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen 116 bin sazan, Manyas Gölü ile Barajı'na salındı. Manyas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Ok, 116 bin balıkla göl ve barajda bulunan balık popülasyonunun artırılıp, göl ekosisteminin canlı tutulacağını söyledi. Ok, balıkların büyümesiyle kırsal kesimdeki halkın kaliteli proteine ulaşacağını da kaydetti.

Balıkesir ve ilçelerine bu yıl içinde 485 bin yavru sazanın salınacağı açıklandı.

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