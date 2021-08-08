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Haberler Balıkesir Balıkesir'de katliam gibi kaza! Cenazeler ailelere teslim ediliyor

Balıkesir'de katliam gibi kaza! Cenazeler ailelere teslim ediliyor

Balıkesir-Edremit çevre yolunda sabaha karşı meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edilmeye başlandı.

Balıkesir'de katliam gibi kaza! Cenazeler ailelere teslim ediliyor
İHA

08.08.2021, 16:24

Balıkesir-Edremit çevre yolu üzerinde sabah saat 04.40 sıralarında meydana gelen kazada olay yerinde 11, hastanede ise 4 kişi hayatını kaybetmişti. Yolcu listelerinde belirlenen isimlerin yakınları Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne çağrıldı.

Hastane morgunda hayatını kaybedenlerin yakınlarına teşhis yaptırıldı. Teşhis için hastaneye gelen hayatını kaybedenlerin yakınları fenalık geçirdi. Teşhis işlemleri tamamlanan cenazeler ailelerine teslim edilmeye başlandı. Kazada hayatını kaybeden 15 kişiden 7'sinin kimliği tespit edilirken, 1 cenaze ailesine teslim edildi.

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