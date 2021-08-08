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Haberler Balıkesir Balıkesir'de sürat teknesinin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Balıkesir'de sürat teknesinin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sürat teknesinin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Ankara'da ikamet eden, evli ve bir çocuk annesi Taşdöğen'in ailesiyle tatil için bir süre önce Erdek'e geldiği öğrenildi.

Balıkesir'de sürat teknesinin çarptığı kadın yaşamını yitirdi
AA

08.08.2021, 09:54

Erdek'e bağlı Sahil Mahallesi Çuğra mevkisinde denize giren Elvan Taşdöğen'e (46) yüzdüğü sırada sürat teknesi çarptı.

Ağır yaralanan Taşdöğen, plajda bulunan vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Erdek Devlet Hastanesine kaldırılan kadın yaşamını yitirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken sürat teknesini kullanan E.K. gözaltına alındı. Ankara'da ikamet eden, evli ve bir çocuk annesi Taşdöğen'in ailesiyle tatil için bir süre önce Erdek'e geldiği öğrenildi.

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