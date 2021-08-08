Haberler Balıkesir Balıkesir'de sürat teknesinin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Balıkesir'de sürat teknesinin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sürat teknesinin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Ankara'da ikamet eden, evli ve bir çocuk annesi Taşdöğen'in ailesiyle tatil için bir süre önce Erdek'e geldiği öğrenildi.